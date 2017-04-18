Париж. Прохожие.

Продолжаю делиться кадрами из европейских путешествий. Сегодня внимание на Париж! В этом посте не будет рассуждений о причинах уникального стиля француженок. На сделанных мною кадрах просто люди - горожане, туристы, полицейские, брокантщики, судьи, владельцы собак... Люди как есть. Делайте свои выводы сами и скажите кто понравился вам? :)