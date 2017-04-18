Париж. Прохожие.

Продолжаю делиться кадрами из европейских путешествий. Сегодня внимание на Париж! В этом посте не будет рассуждений о причинах уникального стиля француженок. На сделанных мною кадрах просто люди - горожане, туристы, полицейские, брокантщики, судьи, владельцы собак... Люди как есть. Делайте свои выводы сами и скажите кто понравился вам? :)
Comments
Я о том и говорю. Нашим попам тоже не мешало бы одеваться стильно.
азиаты хороши!
Больше всего понравилось фото мужчины в соломенной шляпе в галерее, они с картиной др др подходят)
А из одежды - бохо-азиатка в розовой шляпке
А толпа очень... питерская:)
Дама, действительно, прекрасно.
Мусульмане-замотыши везде одинаковые, как и тетки, впрочем. А вот мужчины интересные. Особенно в длинном черном пальто.
В любом случае, на многих мужчинах пальто и сидят отменно, и носят они их изысканно-небрежно. Что смотрится очень стильно.
Edited at 2017-04-18 09:36 am (UTC)
мы конечно больше тусим по центру - обожаю там гулять по улочкам, садам. но другой стороны - там уже были сто раз, хочется посмотреть что-то еще, те же окраины, если там есть что-то интересное.
У нас азиаты и люди с выражением лица *человек человеку волк*
Edited at 2017-04-18 09:07 am (UTC)
Замечательные фотографии, очень настроенческие, спасибо.