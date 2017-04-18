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Париж. Прохожие.

  • Apr. 18th, 2017 at 2:30 AM

make_your_stylemoj_maskarad
Продолжаю делиться кадрами из европейских путешествий. Сегодня внимание на Париж! В этом посте не будет рассуждений о причинах уникального стиля француженок. На сделанных мною кадрах просто люди - горожане, туристы, полицейские, брокантщики, судьи, владельцы собак... Люди как есть. Делайте свои выводы сами и скажите кто понравился вам? :)










































































































































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Comments

( 40 comments — Leave a comment )
2016pif
Apr. 18th, 2017 01:59 am (UTC)
Восхитительные снимки!!! Каждый со своим настроением, особым значением. Так редко встречаю такие, к сожалению. Такие талантливые "наблюдашки") Огромное спасибо!
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moj_maskarad
Apr. 18th, 2017 02:02 am (UTC)
приятно!!! спасибо за добрые слова ) когда я в путешествии, мне кажется будто все чувства обостряются и хочется чтобы прямо в глазу была камера, ведь тогда можно было бы успеть ухватить самые замечательные кадры...
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naina555
Apr. 18th, 2017 04:12 am (UTC)
Похоже, что французы очень любят черный цвет. Из всего увиденного понравилось именно это. Мужик в черном пальто обалденно.
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moj_maskarad
Apr. 18th, 2017 08:15 am (UTC)
это священник )
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naina555
Apr. 18th, 2017 08:57 am (UTC)
ну и что
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moj_maskarad
Apr. 18th, 2017 09:04 am (UTC)
в том смысле, что стильное "пальто" он себе не сам выбрал ) но смотрится отлично, да.
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naina555
Apr. 18th, 2017 10:05 am (UTC)
///но смотрится отлично, да.
Я о том и говорю. Нашим попам тоже не мешало бы одеваться стильно.
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zlatka13
Apr. 18th, 2017 05:05 am (UTC)
Мне из женщин понравилась только та, что сидит в голубых штанах и лоферах. Но все равно очень любопытно, спасибо!
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moj_maskarad
Apr. 18th, 2017 08:16 am (UTC)
пожалуйста )
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caffe_crema
Apr. 18th, 2017 05:24 am (UTC)
Спасибо за этот пост. На шестой фотографии (женщина курящая) - это такой Париж всех времен и народов. Только там небрежно одетая женщина с сигаретой выглядит сногсшибательно.
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moj_maskarad
Apr. 18th, 2017 08:16 am (UTC)
может быть... )
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puffin
Apr. 18th, 2017 05:57 am (UTC)

азиаты хороши!

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moj_maskarad
Apr. 18th, 2017 08:17 am (UTC)
да они, черти такие, всюду хорошо смотрятся со своими ни на что не похожими шмотками и сумками... ))
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Elena Khne
Apr. 19th, 2017 03:33 pm (UTC)
Азиаты ужасны со своими синтетическими шмотками, дикими сочетаниями цветов, картонной обувью ... эти безэмоциональные лица, эта громкая речь...
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puffin
Apr. 19th, 2017 04:01 pm (UTC)
буткат-каблук?
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4udesnica
Apr. 18th, 2017 06:08 am (UTC)

Больше всего понравилось фото мужчины в соломенной шляпе в галерее, они с картиной др др подходят)
А из одежды - бохо-азиатка в розовой шляпке

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moj_maskarad
Apr. 18th, 2017 08:18 am (UTC)
о, этот мужчина в шляпке так отпрыгнул -подумал, что влез мне в кадр, а я то именно его шляпу с картиной сфотографировать хотела ))
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skeily_ramires
Apr. 18th, 2017 06:46 am (UTC)
Спасибо, очень красиво и атмосферно!
А толпа очень... питерская:)
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comgerzoginya
Apr. 18th, 2017 08:10 am (UTC)
Только хотела написать - так народ в Петербурге ходит. Ничего нового.
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moj_maskarad
Apr. 18th, 2017 08:18 am (UTC)
пожалуйста )
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Elena Khne
Apr. 19th, 2017 03:34 pm (UTC)
Да ладно, в Питере в разы лучше
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meryluk
Apr. 18th, 2017 07:33 am (UTC)
Спасибо за замечательные фотографии, с удовольствием посмотрела!
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moj_maskarad
Apr. 18th, 2017 08:18 am (UTC)
приятно, вам спасибо!
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comgerzoginya
Apr. 18th, 2017 08:12 am (UTC)
А нам все модные гуру и гурини рассказывают, что носить обувь в тон одежде - это такая отсталость, старомодность, фу, короче, подбирать обувь в тон. А тут оказывается раз в Париже сидит такая дама, то это классно.
Дама, действительно, прекрасно.
Мусульмане-замотыши везде одинаковые, как и тетки, впрочем. А вот мужчины интересные. Особенно в длинном черном пальто.
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moj_maskarad
Apr. 18th, 2017 08:19 am (UTC)
в черном длинном - это сутана была ))
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comgerzoginya
Apr. 18th, 2017 08:21 am (UTC)
Модная сутана, нужно заметить!
В любом случае, на многих мужчинах пальто и сидят отменно, и носят они их изысканно-небрежно. Что смотрится очень стильно.
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Elena Khne
Apr. 19th, 2017 03:36 pm (UTC)
Больше нет мужчин в шарфиках и качественных пиджаках. Мельчает все
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dangerzone40
Apr. 18th, 2017 08:39 am (UTC)
Paris sera toujours Paris...
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moj_maskarad
Apr. 18th, 2017 09:11 am (UTC)
это да. обратно хочется ))
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dangerzone40
Apr. 18th, 2017 09:35 am (UTC)
Как там сейчас? Знакомые жаловались, что стало грязно и "напряженно", мы поэтому в этом году поехали в Италию: люблю Париж, не хочу его видеть иным, чем в моей памяти...

Edited at 2017-04-18 09:36 am (UTC)
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moj_maskarad
Apr. 18th, 2017 07:00 pm (UTC)
учитывая что город раскинулся на 20 округов, наверно правильно будет сказать, что как и всюду в Европе - чистенький красивый центр и далеко не такая опрятная окраина. тот же Сент Уан, куда я за антиком ездила - это 10 остановок на метро от центра, считайте черта города. там грязно. я когда из метро вышла, оглянулась и поняла что в радиусе видимости я единственный белый человек.
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dangerzone40
Apr. 19th, 2017 08:10 am (UTC)
о, мы так в прошлый раз из аэропорта на RAR ехали - одни белые в вагоне )))) кстати, в Италии намного меньше темнокожего населения, нежели в Париже. в Париже это прямо режет глаз, словно ты не в сердце Европы, а где-то в Африке...
мы конечно больше тусим по центру - обожаю там гулять по улочкам, садам. но другой стороны - там уже были сто раз, хочется посмотреть что-то еще, те же окраины, если там есть что-то интересное.
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rifrazione
Apr. 18th, 2017 08:42 am (UTC)
Вдохновляющая подборка, спасибо! Хочу теперь куртку, как на 3-4 фото :)
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moj_maskarad
Apr. 18th, 2017 09:11 am (UTC)
спасибо!
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marfyshenka_03
Apr. 18th, 2017 09:07 am (UTC)
Другие лица, не такие как у нас. Детские что -ли.

У нас азиаты и люди с выражением лица *человек человеку волк*

Edited at 2017-04-18 09:07 am (UTC)
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moj_maskarad
Apr. 18th, 2017 09:13 am (UTC)
учитывайте что половина людей на фото это туристы. свежесть впечатлений тоже на лице отображается )
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gingerat
Apr. 18th, 2017 11:31 am (UTC)
вы любите собак ))
Замечательные фотографии, очень настроенческие, спасибо.
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moj_maskarad
Apr. 18th, 2017 07:01 pm (UTC)
всех животных люблю, но других редко выгуливают )
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anna_mama_papa
Apr. 18th, 2017 06:56 pm (UTC)
Все разговоры об уникальном стиле француженок сегодня являются большим преувеличением. 25-30 лет назад француженки и итальянки выглядели действительно шикарно, я ещё застала это время. С тех пор европейцы несколько обеднели и стиль везде более или менее одинаков: космополитизм и мейдинчайна.
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moj_maskarad
Apr. 18th, 2017 07:02 pm (UTC)
может вы и правы. но стереотипы живы в умах и на каждом втором женском сайте найдется статья об этих француженках ) я для себя пронаблюдала заметное - они имеют и умеют носить красивую верхнюю одежду, все эти хорошо сшитые пальто. и курят еще безбожно ))
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