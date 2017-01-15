pittit uomo 2017. Зимняя Флоренция.

Новый год, и это значит новый и любимый pitit uomo в зимней Флоренции.
Модно, стильно, горячо, брутально, вычурно.
Тут только смотреть. И мужчинам - записывать, фотографировать, скриншотить, сохранять, запоминать)) любимым способом расширять границы дозволенного, чтобы выбрать красиво, когда взгляд упадет на очередные джинсы.
тренды востока.
рубашка с поднятым воротом под водолазку. рукава рубашки вытянуты.
интересные варианты с кардиганом. кардиган снаружи, и кардиган внутри. естественно, фактуры разные, но какой универсальный фасон.
перчатки пальцами вверх в нагрудной карман:
http://nymag.com/
http://www.gq.com/
Модно, стильно, горячо, брутально, вычурно.
Тут только смотреть. И мужчинам - записывать, фотографировать, скриншотить, сохранять, запоминать)) любимым способом расширять границы дозволенного, чтобы выбрать красиво, когда взгляд упадет на очередные джинсы.
тренды востока.
рубашка с поднятым воротом под водолазку. рукава рубашки вытянуты.
интересные варианты с кардиганом. кардиган снаружи, и кардиган внутри. естественно, фактуры разные, но какой универсальный фасон.
перчатки пальцами вверх в нагрудной карман:
http://nymag.com/
http://www.gq.com/
Comments
Мне бы особо хотелось узнать, как называется нижняя одежда (нижняя, потому что внизу тела, а не потому что белье), надетая на мужчину слева с фото, где трое идущих мужчин - двое японцев и посередине темнокожий? На интересующей меня одежде японца надет еще широкий мягкий кожаный пояс.
...при повторном рассмотрении вижу, что там скорее всего обычные брюки, а вот туника, сшитая из одного с ними материала, как раз и производит на меня впечатление)
Все равно,- интересно, что это за одежда?.
Edited at 2017-01-15 07:28 am (UTC)
Жилетка вообще из бруклина 40х вышла, раньше все так ходили. Как нибудь напишу об этом))
Edited at 2017-01-15 07:04 pm (UTC)
Признаюсь, тоже немного удивлена консерватизмом в комментах. Разве что японцы выглядят необычно, а на остальных не вижу ничего невероятного. С выдумкой одетые мужчины, которых интересно и приятно разглядывать.
Меня, скорее, озадачило, почему автор, называя мероприятие Pitti Uomo любимым, трижды написала это название - и ни разу не сделала этого правильно. Автокоррекция, что ли... *ловлю тапки*