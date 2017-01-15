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pittit uomo 2017. Зимняя Флоренция.

  • Jan. 15th, 2017 at 3:32 AM
smoke flow
make_your_styleolly_petrova_f
Новый год, и это значит новый и любимый pitit uomo в зимней Флоренции.

Модно, стильно, горячо, брутально, вычурно.
Тут только смотреть. И мужчинам  - записывать, фотографировать, скриншотить, сохранять, запоминать)) любимым способом расширять границы дозволенного, чтобы выбрать красиво, когда взгляд упадет на очередные джинсы.










тренды востока.




рубашка с поднятым воротом под водолазку. рукава рубашки вытянуты.


интересные варианты с кардиганом. кардиган снаружи, и кардиган внутри. естественно, фактуры разные, но какой универсальный фасон.




перчатки пальцами вверх в нагрудной карман:




http://nymag.com/
http://www.gq.com/

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Comments

( 24 comments — Leave a comment )
saranika
Jan. 15th, 2017 07:23 am (UTC)
Симпатично!)
Мне бы особо хотелось узнать, как называется нижняя одежда (нижняя, потому что внизу тела, а не потому что белье), надетая на мужчину слева с фото, где трое идущих мужчин - двое японцев и посередине темнокожий? На интересующей меня одежде японца надет еще широкий мягкий кожаный пояс.
...при повторном рассмотрении вижу, что там скорее всего обычные брюки, а вот туника, сшитая из одного с ними материала, как раз и производит на меня впечатление)
Все равно,- интересно, что это за одежда?.

Edited at 2017-01-15 07:28 am (UTC)
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poprygush
Jan. 15th, 2017 10:24 am (UTC)
по-моему там оба японца в юкатах или кимоно
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saranika
Jan. 15th, 2017 11:24 am (UTC)
Спасибо.
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schadow
Jan. 15th, 2017 08:08 am (UTC)
ой, как тяжело воспринимать такие образы )) они такие смешные )))
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darkikrya
Jan. 15th, 2017 09:14 am (UTC)
Это надо запоминать и скриншотить? Я рада за флорентийских женщин , но такое на своём мужчине видеть не хочу. Отдельно , сами по себе некоторвые вещи ещё ничего, но их сочетание вызывает -нееее. А если учесть , что я живу не в России , и круглогодично погода требует наличие непродуваемой и непромокаемой одежды сверху, ибо зонты не спасают от слова совсем . То вообще дурка получится.
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skeily_ramires
Jan. 15th, 2017 09:22 am (UTC)
Костюмы-тройки, красота какая. Но для рабочего человека, конечно не применимо:) Джеллаба в клеточку - восторг, и мужа б одела, и сама б носила!
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poprygush
Jan. 15th, 2017 12:00 pm (UTC)
это плащ )
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olly_petrova_f
Jan. 16th, 2017 05:37 am (UTC)
Для офисных трудяг - применимо очень даже вполне) сама видела!)
Жилетка вообще из бруклина 40х вышла, раньше все так ходили. Как нибудь напишу об этом))
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jimorodok
Jan. 15th, 2017 10:10 am (UTC)
Мужчины – огонь! А летом во Флоренции тоже какое-то мероприятие есть, связанное с мужской модой? Мы как-то были там летом, вышли на ж\д вокзале и совершенно ошалели от количества невероятных, стильно одетых мужчин на душу населения. Потом поняли, что все невероятные были с чемоданчиками на колесиках, и все косяком шли в одном направлении, группками по два-три человека. Мы их проследили до какой-то крепости, где у них был слет :) Вживую они смотрятся просто поразительно, конечно, глаз не оторвать.
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olly_petrova_f
Jan. 15th, 2017 07:03 pm (UTC)
Да, это сезонное) модники такие модники, в моем блоге по тегу pitot uomo есть подборки с весеннего и летнего прошлогоднего сезона))

Edited at 2017-01-15 07:04 pm (UTC)
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vzdormouse
Jan. 15th, 2017 10:46 am (UTC)
ух ты, как тут у вас бодро комменты трутся.
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Svetlana Romanova
Jan. 15th, 2017 11:41 pm (UTC)
ну если камменты вида "Я рада за флорентийских женщин , но такое на своём мужчине видеть не хочу" или "мужчине вся эта игра в шмоточки идёт примерно так же, как женщине костюм дембеля и карбюратор", может ну их? нельзя же пройти без своего ценного ЯЯЯэтожинимужиственно
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vzdormouse
Jan. 15th, 2017 11:55 pm (UTC)
А можно и сразу банить немимимирующих, и резво по накатанной превратиться в вымирающий ёлт, - чего уж полумерами-то отделываться. Или ценными считаются только комментарии "ах, какая прелесть, как все чудесно, трам-пам-пам"?
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Svetlana Romanova
Jan. 15th, 2017 11:58 pm (UTC)
У них такая же полезная ценность, но хоть читать не неприятно (уж лучше позитивные покпокпок, чем наркоманкапроститутка)
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v_p0iske
Jan. 15th, 2017 11:07 am (UTC)
Ух ты! На второй фотке - Довлатов, а на четвертой - Синатра.. Прямо вылитые)
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lennochka_vlz
Jan. 15th, 2017 04:29 pm (UTC)
черт побери, ка подобрать мужчине брюки, при том, что из обуви (ввиду строения ноги) ему только обувь мерреловская околоспортивного вида подходит?!
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naina555
Jan. 15th, 2017 06:07 pm (UTC)
Клево. Буквально все.
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esteveste
Jan. 15th, 2017 08:15 pm (UTC)
На грани фриковства. Выскажу весьма спорное имхо, но мужчине вся эта игра в шмоточки идёт примерно так же, как женщине костюм дембеля и карбюратор. Вроде и красиво, интеллектуально, творчески и бла-бла-бла, но как-то против природы, поэтому и выглядит, как сказали выше, смешно. Но имеет право быть, конечно же.
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mary_bbgon
Jan. 16th, 2017 11:21 am (UTC)
Удивило количество комментариев о том, что мужчине "такое" носить не пристало. По-моему, тут всё практически в рамках классики: костюмы, кардиганы. Только японцы выделились с уклоном в национальный костюм). А так - даже ни одной мужской юбки, об чем страдания в комментариях?))
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so_wa
Jan. 16th, 2017 02:05 pm (UTC)
Непривычное традиционно вызывает лютый баттхерт у населения )) Вон, даже какую-то "природу" в комментах вспомнили. Лично мне нравится почти все. И да-да, особенно вариации на тему классики с жилетками и кардиганами, там фактуры - закачаться можно )) Я люблю смотреть на самовыражение в одежде, даже если на первый взгляд выглядит странно. Всегда любопытно разгадывать месседж.
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esteveste
Jan. 16th, 2017 05:04 pm (UTC)
Да почему же непривычное? "Да мы в женихах, как в сору роемся". Просто не нравится. Не потому что необычно, а как раз потому что очень ординарно. Лично для меня, повторюсь. Как и лично вам нравится почти все. И опять же ординарно не потому, что я вижу такое довольно часто, а просто по мне так в таком грамотном, выверенном смешении твидового пиджака, баскет найк и сверху шарф намотать все очень скучно. Примерно так же скучно как фильм "Дьявол носит Прада". Правда, в фильме много красивой одежды, что компенсирует. У нас с вами разные вкусы, разные претензии. У меня, как вы говорите, баттхерт, а у вас баттхерт от моего баттхерта, вот и поговорили.
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mona_silan
Jan. 16th, 2017 04:26 pm (UTC)
Вот как у этого мужика плед с пальтушки не сползает? Понимаю, что шерсть на шерсть, но все-таки? Он вообще рук не поднимает? Это ровно чтоб пройтись от такси до кафе?

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ext_1802569
Jan. 16th, 2017 04:31 pm (UTC)
Идея и стиль понравились, заметила что классические брюки у многих с отворотами. Как глоток свежего воздуха , все ухоженные, подтянутые и без животов. Круто, красиво!
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esselta
Jan. 16th, 2017 05:32 pm (UTC)

Признаюсь, тоже немного удивлена консерватизмом в комментах. Разве что японцы выглядят необычно, а на остальных не вижу ничего невероятного. С выдумкой одетые мужчины, которых интересно и приятно разглядывать.

Меня, скорее, озадачило, почему автор, называя мероприятие Pitti Uomo любимым, трижды написала это название - и ни разу не сделала этого правильно. Автокоррекция, что ли... *ловлю тапки*

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